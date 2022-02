Il Meteo in Lombardia: domani più nubi, possibili deboli piogge venerdì

MeteoWeb

“La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo garantisce tempo stabile e soleggiato per la giornata di oggi. Domani, giovedì, tale struttura tenderà a cedere, per lasciare spazio tra venerdì e sabato al transito dal Nord-Europa di un’onda depressionaria. Pertanto da domani maggior nuvolosità, specie nei bassi strati, oltre a possibile debole pioviggine nella giornata di venerdì. Nel pomeriggio di venerdì ventilazione in rinforzo da nord a tutte le quote, con venti che in parte potranno assumere carattere di Foehn fino in pianura. Nel fine settimana si ristabilirà una temporanea fase di stabilità, con passaggi nuvolosi da ovest a est in particolare nella giornata di domenica. Lunedì probabile ingresso di una perturbazione nord-atlantica“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani al mattino foschia e nubi basse su pianura, Appennino e nelle valli, in diradamento e in parte sollevamento nelle ore centrali. Altrove poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 1 e 5°C, massime tra 9 e 14°C.

Zero termico: intorno a 3000 metri, in abbassamento fino a 2000 metri circa in tarda serata.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna deboli da ovest sudovest con rinforzi su Appennino.

Altri fenomeni: locali banchi di nebbia fino al mattino su pianura.