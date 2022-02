Il Meteo in Lombardia: temporanea incursione di aria più umida e fredda da stasera

MeteoWeb

“Per i prossimi giorni persistono condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con un flusso settentrionale secco in quota, se si esclude una temporanea incursione di aria più umida e fredda dai quadranti orientali tra la serata odierna e la notte di domani che favorirà un calo dello zero termico, deboli o molto deboli piogge limitate alla fascia prealpina e un rinforzo dei venti da est. Temperature massime in lieve flessione domani in pianura, quindi in graduale risalita“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso nella notte ovunque, quindi ampie schiarite a inizio mattino fino a sereno.

Precipitazioni: deboli o molto deboli nella notte sulla fascia prealpina, debole nevischio a tutte le quote ma senza accumuli.

Temperature: minime in rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime tra -1 e 2°C, massime tra 9 e 11°C.

Zero termico: a circa 600-900 metri fino alla mattinata, in graduale risalita a circa 1200 metri nel pomeriggio.

Venti: in pianura nella notte da deboli a moderati orientali, più intensi a ovest, quindi in attenuazione e graduale rotazione da ovest; in montagna deboli o localmente moderati da nord.