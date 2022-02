Il Meteo in Lombardia: venti forti in montagna, domani in intensificazione anche in pianura

MeteoWeb

“Fino a venerdì correnti nordoccidentali prevalentemente stabili, con venti a tratti forti in montagna e in intensificazione anche in pianura giovedì. Sabato rotazione da sud del flusso in quota per il transito di una debole ondulazione: annuvolamenti diffusi, in particolare in pianura, e deboli precipitazioni sui settori meridionali della regione, con miglioramento già nella mattina di domenica. Lunedì probabile intensificazione del flusso in quota da nord con venti forti sulla regione e nevicate sui rilievi alpini“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani in mattinata generalmente poco nuvoloso per qualche velatura; nel pomeriggio ampi tratti di cielo sereno, in particolare sulla pianura.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli portate da nord sulle creste settentrionali di confine.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 0°C e 2°C, massime tra 12°C e 17°C.

Zero termico: in graduale abbassamento da nord; in serata a 2300 metri sulle Alpi, ancora attorno a 2900 metri sull’Appennino.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali, raffiche localmente forti nel pomeriggio-sera; in montagna da moderati a forti da nord, anche a carattere di foehn; moderati da sud sull’Appennino.