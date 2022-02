Il Meteo in Lombardia: vento forte lunedì e martedì, nevicate sulle zone alpine

MeteoWeb

Oggi il “transito una debole perturbazione porterà solo un temporaneo aumento della nuvolosità ma solo occasionali piogge o pioviggine mentre lunedì e martedì l’intensificazione delle correnti determinerà venti da moderati a forti da nordovest e nevicate sulle zone alpine. Temperature sopra la norma del periodo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sulla Pianura in prevalenza molto nuvoloso per nubi basse, in diradamento nel pomeriggio; sulle zone montane copertura variabile per nubi a quote medio-alte.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo, massime in leggero calo. In Pianura minime intorno a 4°C, massime intorno a 12°C.

Zero termico: intorno a 1800 metri, in leggera risalita dal pomeriggio.

Venti: in Pianura deboli di direzione variabile tendenti a disporsi da ovest con qualche rinforzo; in montagna da deboli a localmente moderati dal quadrante nordovest.

Altri fenomeni: locali nebbie sulla pianura nella notte ed al primo mattino.