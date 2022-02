Il Meteo in Piemonte: il blitz freddo ha le ore contate, tornano foehn e temperature primaverili

MeteoWeb

La parentesi di freddo, pioggia e neve che ha interessato il Piemonte nelle scorse ore è ormai conclusa.

“La perturbazione nordatlantica causa del maltempo nella giornata di ieri e, sui settori più orientali, fino alla mattinata odierna, si muove progressivamente verso sudest, lasciando spazio sul nordovest della penisola alla risalita di un promontorio di alta pressione, associato all’anticiclone delle Azzorre, che ristabilirà condizioni generalmente stabili ed in gran parte soleggiate per i prossimi giorni, con venti di foehn che soffieranno a più riprese nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, in maniera più intensa giovedì“: è quanto riporta il bollettino odierno di Arpa regionale.

Domani cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso per transito di nuvolosità medio-alta nel corso delle ore centrali della giornata; addensamenti più consistenti sulle creste alpine nordoccidentali e settentrionali. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali al mattino.

Attese dalle ore centrali deboli nevicate sulle creste alpine nordoccidentali e settentrionali.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.