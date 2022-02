Il Meteo in Toscana: aumento della nuvolosità, lunedì locali piogge

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nebbie e foschie al primo mattino sulle zone interne di pianura. Rapido aumento della nuvolosità già nel corso della mattinata, inizialmente sulle zone di nord ovest, su gran parte del centro-nord dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio, quando tenderanno a rinforzare soprattutto sui crinali appenninici e sottovento ad essi.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi in serata al largo e a nord di Capraia.

Temperature: minime in sensibile calo (locali gelate nei fondovalle delle zone più interne), massime stazionarie.

Lunedì 7 in mattinata nuvoloso con locali piogge, dal pomeriggio schiarite a partire dalle zone di nord-ovest.

Venti: di Libeccio, moderati sulla costa, deboli sulle zone interne.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Martedì 8 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.