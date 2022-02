Il Meteo in Toscana: cielo sereno, gelate nei fondovalle dell’interno

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo, in particolare le minime con gelate nei fondovalle dell’interno.

Mercoledì 9 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali, fino a moderati sulla costa settentrionale.

Mari: poco mossi fino a mossi al largo a nord di Capraia.

Temperature: in aumento. Locali gelate ancora possibili nei fondovalle più interni.

Giovedì 10 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie con ampia escursione tra la notte e il giorno.