Il Meteo in Toscana: domani cielo sereno e locali gelate sulle pianure interne

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno.

Venti: tra debole e moderati nord occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in sensibile calo con possibilità di locali gelate sulle pianure interne. Massime in aumento.

Mercoledì 23 prevalentemente sereno.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore locale calo con gelate nei fondovalle dell’interno. Massime stazionarie. Elevata escursione termica.

Giovedì 24 sereno o velato.

Venti: deboli in rotazione ai quadranti occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.