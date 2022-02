Il Meteo in Toscana: piogge residue e temperature in calo nel fine settimana

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani residue precipitazioni in nottata in particolare sulle zone orientali e meridionali con neve fino a localmente 600-700 metri; poi tendenza a generale miglioramento. Nel pomeriggio non escluse isolate brevi precipitazioni sulle zone interne.

Venti: moderati o forti orientali.

Mari: mossi.

Temperature: in sensibile calo.

Domenica 27 sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle zone orientali.

Venti: deboli-moderati nord orientali con locali forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o localmente molto mossi al largo.

Temperature: temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Locali gelate anche in pianura nelle zone più riparate dai venti.

Lunedì 28 sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità in serata a partire da ovest.

Venti: deboli, prevalentemente occidentali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in sensibile diminuzione con gelate nei fondovalle, massime in aumento.