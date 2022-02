Il Meteo in Toscana: rovesci e temporali in arrivo, neve in Appennino e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con possibilità di precipitazioni sparse sulle province settentrionali ed orientali; possibili rovesci o temporali sparsi a partire dal tardo pomeriggio. Neve in Appennino oltre 1400-1500 metri d’altitudine, in calo fino a 900-700 metri in serata.

Venti: meridionali moderati su costa e Arcipelago ma in rotazione dai quadranti nord-orientali in serata ed in progressiva intensificazione, in particolare sui crinali appenninici.

Mari: mossi o molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione.

Sabato 26 residue precipitazioni in nottata con neve fino a quote localmente alto collinari (400-600 metri); poi tendenza a generale miglioramento con isolate precipitazioni sulle zone interne.

Venti: moderati o forti orientali.

Mari: mossi.

Temperature: in sensibile calo.

Domenica 27 tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso.

Venti: ancora moderati nord orientali con forti raffiche sulle aree Appenniniche, costa e Arcipelago.

Mari: mossi o molto mossi al largo sui settori meridionali.

Temperature: temperature stazionarie.