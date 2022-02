Il Meteo in Toscana: temperature massime in aumento nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in nottata e al primo mattino possibile presenza di nubi basse e nebbie nelle valli, sereno altrove. Nuvolosità variabile nel pomeriggio, tendente a divenire compatta in serata sulle province settentrionali.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: minime in diminuzione con locali gelate nelle valli, massime in aumento.

Giovedì 17 in mattinata fra parzialmente nuvoloso e nuvoloso; dal pomeriggio poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Venerdì 18 nuvoloso per nubi basse; nel pomeriggio prevalenza di cielo poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento con punte fino a 20 gradi.