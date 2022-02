Il Meteo in Toscana: venerdì possibili deboli piogge sulle zone occidentali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso per nebbie e nubi basse sulle zone settentrionali in parziale dissolvimento dal pomeriggio; prevalentemente sereno su quelle centro meridionali e in alta montagna.

Venti: deboli occidentali, fino a moderati sulla costa settentrionale.

Mari: poco mossi fino a mossi al largo a nord di Capraia.

Temperature: in aumento. Locali gelate ancora possibili nei fondovalle più interni.

Giovedì 10 nuvoloso al mattino sulle zone settentrionali per nebbie e nubi basse, in dissolvimento nel pomeriggio; sereno al centro sud e in alta montagna.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 11 nubi in aumento fino a cielo coperto nel pomeriggio quando saranno possibili deboli piogge sulle zone occidentali.

Venti: deboli merdionali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie.