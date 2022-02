Il Meteo in Toscana: venerdì possibili piogge sulle zone settentrionali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso per velature in transito. Nebbia a banchi al mattino sulle vallate interne. Aumento della nuvolosità di tipo basso dalla costa verso l’interno in serata.

Venti: deboli da sud sud-est.

Mari: mosso il Ligure (onda lunga e ben formata) in graduale attenuazione; poco mosso il Tirreno

Temperature: stazionarie.

Venerdì 4 molto nuvoloso o coperto con deboli piogge o pioviggini sulle zone settentrionali.

Venti: deboli da sud ovest con locali rinforzi sulla costa settentrionale.

Mari: mossi.

Temperature: in deciso rialzo le minime, massime in lieve calo.

Sabato 5 nuvoloso al mattino, schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli settentrionali o assenti.

Mari: in attenuazione a poco mossi

Temperature: in calo le minime, massime stazionarie.