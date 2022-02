Il Meteo in Veneto: ampie schiarite, venti sostenuti da nord-ovest in quota e rialzo termico

MeteoWeb

“Dopo la perturbazione di martedì, la nostra regione si ritrova al margine settentrionale di un’area anticiclonica centrata sull’Africa nord-occidentale; ne conseguono ampie schiarite, venti sostenuti da nord-ovest in quota, rialzo termico specie in montagna, alcune nebbie in pianura e in qualche valle specie durante le ore più fredde; sabato una moderata perturbazione da nord-ovest probabilmente farà aumentare le nubi, con altre precipitazioni e temporaneo calo delle temperature diurne“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, ma con tendenza a parziali schiarite specie verso fine giornata; precipitazioni dapprima piuttosto diffuse e poi da sparse a locali, un po’ più significative sulle zone centro-settentrionali; il limite delle nevicate va dai fondovalle dalle zone interne ai 700-1000 m dei versanti più esposti alla pianura.

Domani cielo spesso nuvoloso, ma con alcuni spazi di sereno; foschie o locali nebbie in pianura e in alcune valli, in diradamento diurno.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso nulla o molto bassa (0-5%), più che altro per qualche occasionale modesta pioggia nelle primissime ore sulla pianura nord-orientale e qualche fiocco di neve in quota dal pomeriggio sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in calo, anche sensibile sulle zone montane; massime in aumento al più moderato sull’entroterra, stazionarie o in lieve calo sulla costa.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, fino alle ore centrali moderati e poi tesi; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile, salvo qualche locale moderato rinforzo dai quadranti sud-occidentali su pianura centro-meridionale e costa dal pomeriggio in poi.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, con attenuazione più significativa sottocosta.

Giovedì 17 nelle prime ore varie nubi basse in pianura e probabilmente anche nelle vallate prealpine, per il resto cielo da poco nuvoloso a sereno; saranno probabili anche delle nebbie in pianura e in qualche valle, specie durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime in montagna aumenteranno, sulla pianura centro-meridionale caleranno un po’ e altrove non varieranno molto; le massime sulla pianura nord-orientale saranno stazionarie o in leggero calo ed altrove aumenteranno, specie in montagna.

Venti: In quota da nord-ovest, perlopiù forti di giorno e tesi di notte; altrove deboli con direzione variabile, salvo alcuni moderati rinforzi nelle valli nonchè a tratti localmente anche in pianura, dove la loro direzione prevalente sarà fino al pomeriggio dai quadranti sud-occidentali e poi da quelli nord-orientali.

Mare: In prevalenza quasi calmo sottocosta e poco mosso al largo.

Venerdì 18 cielo sereno od al più temporaneamente poco nuvoloso, con varie nebbie in pianura e nelle valli, in diradamento diurno; distribuzione irregolare delle variazioni termiche, in alcuni casi anche di discreta entità.

Sabato 19 dapprima ampi spazi di sereno con alcune probabili nebbie in pianura e nelle valli, poi parecchie nubi con precipitazioni sparse più probabili in pianura; limite delle eventuali nevicate indicativo all’inizio ben più di 1000 m, poi in abbassamento specie sulle Dolomiti; per le temperature minime prevarrà un moderato aumento salvo contenute controtendenze più che altro ad alta quota, le massime sul litorale meridionale non varieranno molto e per il resto diminuiranno.