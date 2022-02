Il Meteo in Veneto: ancora vento in quota fino a domani

MeteoWeb

“La temporanea espansione sul Mediterraneo occidentale del campo di alta pressione di origine atlantica riporta condizioni di stabilità sulla regione con giornate in prevalenza limpide e serene, a tratti ancora ventose in quota fino a mercoledì e con buona escursione termica tra il dì e la notte. Venerdì probabile avvicinamento da nord-ovest di un nuovo impulso perturbato con nubi e probabilità di precipitazioni in aumento nel pomeriggio/sera e fino a parte di sabato quando la probabile formazione di un minimo depressionario sul Tirreno centrale potrà mantenere molta nuvolosità e venti di Bora sulla regione“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nel pomeriggio cielo in prevalenza limpido e sereno salvo qualche sottile nube alta in transito; dalla sera nuvolosità in aumento sui settori nord-orientali. Temperature massime in aumento fino a valori moderatamente superiori alla media del periodo su gran parte della pianura e in qualche valle prealpina, in calo in quota. In montagna clima ancora ventoso specie in alta quota con venti forti a tratti molto forti, in attenuazione alle quote più basse.

Domani tempo stabile con cielo generalmente limpido e sereno, salvo temporanei annuvolamenti al mattino verso nord-est.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature minime senza variazioni di rilievo o in ulteriore lieve diminuzione in pianura fino a valori intorno o di qualche grado sotto lo zero; temperature massime in aumento in montagna, in lieve calo in pianura.

Venti: In montagna tesi o a tratti forti da nord al mattino, specie in alta quota con qualche episodio di Foehn in alcune valli dolomitiche, in generale attenuazione dal pomeriggio. In pianura venti generalmente deboli, in prevalenza dai quadranti settentrionali al mattino e da quelli orientali nel pomeriggio.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 24 cielo in genere poco nuvoloso per nubi alte con possibili foschie/locali nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Precipitazioni assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo salvo lievi diminuzioni nei valori massimi in pianura.

Venti: In montagna deboli/moderati da sud-ovest; in pianura generalmente deboli, a tratti moderati lungo la costa, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Venerdì 25 tempo variabile al mattino con crescenti annuvolamenti alternati a schiarite; dal pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento e tempo che tenderà a divenire perturbato con precipitazioni in estensione a partire dai settori montani fino a diventare diffuse e in moderata intensificazione in pianura verso sera, anche con rovesci; limite delle nevicate in montagna in calo fino ai 700-1000m di quota, a tratti fino a quote collinari in tarda serata in occasione di rovesci. Temperature senza notevoli variazioni salvo diminuzioni in quota e lievi aumenti nei valori minimi in pianura. Rinforzi Bora sulla costa e pianura limitrofa dalla sera.

Sabato 26 cielo probabilmente molto nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi e con parziali schiarite più presenti sulle Dolomiti. Giornata ventosa specie in pianura e su zone prealpine con Bora anche forte sulla costa e in quota. Possibili modeste precipitazioni intermittenti sulla pianura centro-meridionale. Temperature in generale calo salvo aumenti nei valori minimi in pianura e in qualche valle.