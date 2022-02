Il Meteo in Veneto: oggi giornata all’insegna del vento forte, “fase più intensa fino alla serata”

MeteoWeb

“Nella giornata di lunedì 7 venti settentrionali forti/molto forti sui rilievi e a tratti anche nelle valli e sulle zone pedemontane, con raffiche di Foehn; a tratti forti raffiche anche su pianura e costa, specie centro-settentrionali. Fase più intensa fino alla serata di lunedì. Martedì mattina venti ancora forti in alta quota, in attenuazione altrove“: è quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto in relazione alla situazione meteo attesa nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “dopo il passaggio di un fronte freddo che ha lambito il Veneto nella mattinata segue l’ingresso di venti da nord, con episodi di Foehn anche in pianura. Da martedì la progressiva affermazione dell’anticiclone in espansione dall’Atlantico porterà tempo stabile, attenuazione dei venti e sensibile rialzo termico in quota, con conseguente accentuazione dell’inversione termica. Da giovedì l’avvicinamento da nord di una nuova saccatura di aria fredda determinerà un arretramento dell’anticiclone sul Mediterraneo meridionale, permettendo l’ingresso di correnti più umide venerdì, che porteranno nuvolosità con possibilità qualche sporadica debole precipitazione“.

Oggi in prevalenza sereno con ottima visibilità, salvo residua nuvolosità irregolare sulle Dolomiti più settentrionali con associata possibile neve burrascosa. Temperature massime in aumento in pianura con valori localmente anche molto superiori alla media del periodo, in calo in montagna. Venti forti o molto forti da nord in quota; raffiche di Foehn anche forti nelle valli, localmente sulle zone pedemontane e sulla pianura centro-settentrionale. Altrove venti da ovest moderati, a tratti tesi.

Domani cielo sereno, al più poco nuvoloso per velature, con aria tersa ed ottima visibilità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento in quota; altrove in calo, con minime diffusamente inferiori a zero anche in pianura.

Venti: In quota settentrionali, nella notte fino al primo mattino tesi/forti, in attenuazione fino a moderati; nelle valli e in pianura fino alle prime ore residui episodi di Foehn, poi venti deboli variabili, salvo risultare in prevalenza deboli da ovest sui settori meridionali della pianura.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 9 tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità in montagna, in pianura nelle ore più fredde probabili foschie e locali nebbie, specie dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento in montagna con valori particolarmente miti in quota, senza notevoli variazioni o in lieve rialzo nei valori minimi in pianura.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli/moderati da nord-ovest.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 10 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità irregolare sui rilievi prealpini dal tardo pomeriggio/sera. Ottima visibilità in quota, mentre in pianura e nei fondovalle saranno probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Venerdì 11 condizioni di variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di qualche sporadica precipitazione. Probabili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e in qualche fondovalle.