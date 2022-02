Il Meteo in Veneto: possibili fiocchi di neve sulle Prealpi a inizio settimana

MeteoWeb

“Il periodo si caratterizza per una circolazione ciclonica d’aria fredda, che insiste sull’Europa sud-orientale spingendosi fino all’Italia tra lunedì e martedì, quando sulla nostra regione è atteso qualche annuvolamento in più e qualche possibile fiocco di neve sulle Prealpi; per il resto, sono previsti ampi spazi di sereno“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, o a tratti localmente poco nuvoloso; in quota, venti moderati o a tratti tesi nord-orientali; nelle valli o occasionalmente sulla fascia pedemontana sono ancora probabili alcuni episodi di Foehn, intervallati da crescenti fasi di venti deboli con direzione variabile; sulle altre zone pianeggianti in genere venti nord-orientali, deboli sull’alta pianura, tesi a sud-est e moderati altrove.

Domani sulle Dolomiti, cielo in genere sereno; altrove inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, poi variabilità con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi specie su Prealpi ed alcune zone adiacenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) di modesti fenomeni sparsi da metà pomeriggio in poi, più che altro sulle Prealpi e solo localmente sulle zone adiacenti, con possibili occasionali rovesci e limite delle eventuali nevicate in abbassamento fino a vari fondovalle; per il resto, precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: Le minime subiranno sulla bassa pianura una diminuzione, altrove contenute variazioni di carattere locale; le massime in pianura diminuiranno, in quota aumenteranno e nelle valli non varieranno molto.

Venti: In quota dapprima da nord-est e poi da nord, a tratti moderati e più spesso tesi specie nelle ore diurne; probabile ancora qualche episodio di Foehn nelle valli ed occasionalmente sulla fascia pedemontana, dove per il resto i venti saranno deboli con direzione variabile; in pianura generalmente dai quadranti orientali, sulla costa moderati o localmente a tratti tesi specie nelle prime ore e verso sera a sud-est, sull’entroterra da deboli a moderati.

Mare: Mosso nelle prime ore e verso sera, altrimenti poco mosso.

Martedì 1 cielo sereno, salvo locali modesti addensamenti più che altro nelle primissime ore a nord-ovest.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali fiocchi di neve sulle Prealpi centro-occidentali nelle primissime ore.

Temperature: Minime in calo, salvo locali leggere controtendenze più che altro sulle zone pedemontane; le temperature massime non varieranno molto, anche se prevarranno lievi diminuzioni ad ovest e leggeri aumenti a nord-est.

Venti: In quota, moderati dai quadranti settentrionali; altrove direzione variabile, intensità a tratti moderata in pianura e per il resto debole.

Mare: A nord da poco mosso a quasi calmo, a sud da mosso a poco mosso.

Mercoledì 2 cielo nelle prime ore sereno, poi da poco a parzialmente nuvoloso; temperature minime in aumento sulle zone montane e pedemontane, un po’ in calo sulla bassa pianura e senza notevoli variazioni altrove; temperature massime in discreto aumento, specie sulle zone centro-occidentali e su quelle montane.

Giovedì 3 cielo sereno, od al più poco nuvoloso verso fine giornata su pianura e Prealpi; temperature in aumento generalmente moderato, specie nei valori minimi.