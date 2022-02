Il Meteo in Veneto: rinforzo dei venti da est dal pomeriggio, possibili forti raffiche

MeteoWeb

“Dal pomeriggio di lunedì 28 alle prime ore di martedì 1 marzo rinforzo dei venti da est, che in particolare sulla costa e sulla pianura limitrofa saranno tesi e a tratti forti, anche con raffiche“: è quanto segnalano gli esperti meteo di Arpa Veneto in relazione alla situazione prevista nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, Arpa regionale riporta: “Una circolazione ciclonica d’aria fredda, che dalla penisola Balcanica si sposta sul Mare Adriatico, convoglierà tra il pomeriggio di lunedì e le primissime ore di martedì, qualche annuvolamento tra pianura e Prealpi e possibili fiocchi di neve fino a fondovalle. In seguito prevarranno condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato. Da giovedì aumento della nuvolosità a causa della marginale influenza dapprima di un piccolo nucleo depressionario da ovest e poi, venerdì di una saccatura associata alla bassa pressione sull’Europa orientale“.

Oggi cielo sereno, soprattutto sulle Dolomiti, o poco nuvoloso. Maggiori addensamenti tra Prealpi e pedemontana da metà pomeriggio, quando saranno possibili precipitazioni sparse sulle Prealpi e locali sulle zone adiacenti, anche con occasionali rovesci e limite delle eventuali deboli nevicate in abbassamento fino a fondovalle o localmente sulla pedemontana. Gli eventuali accumuli saranno comunque scarsi. Temperature in aumento in quota, stazionarie o in locale diminuzione altrove. Venti in montagna tesi/forti settentrionali, con probabili episodi di Foehn nelle valli ed occasionalmente sulla fascia pedemontana; in pianura dai settori orientali in intensificazione da deboli fino a moderati/tesi sull’entroterra, tesi a tratti forti su costa e pianura limitrofa, con qualche raffica.

Domani in prevalenza sereno, salvo locali residui annuvolamenti prima dell’alba sulle Prealpi centro-occidentali.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di residui fiocchi di neve sulle Prealpi centro-occidentali nelle primissime ore.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in lieve calo, soprattutto nei valori minimi.

Venti: In quota, moderati prima da nord-est, dal pomeriggio da nord; nelle valli variabili, salvo residui episodi di Foehn. In pianura deboli o moderati, a tratti ancora tesi nelle prime ore sulla costa meridionale, inizialmente settentrionali, da metà giornata in prevalenza occidentali sulle zone interne, a tratti meridionali lungo la costa.

Mare: Da mosso fino a metà giornata con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

Mercoledì 2 cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione in pianura, in aumento sulle zone montane. Massime senza notevoli variazioni o in rialzo sulla pianura meridionale e occidentale e in montagna.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati settentrionali; nelle vali variabili. In pianura in prevalenza deboli da ovest, salvo sulle zone orientali, dove fino al mattino saranno variabili, per poi diventare meridionali, con moderati rinforzi lungo la costa.

Mare: Poco mosso o quasi calmo sotto costa fino al mattino

Giovedì 3 cielo poco nuvoloso su pianura e Prealpi, sereno sulle Dolomiti; temperature in aumento, specie nei valori minimi.

Venerdì 4 poco o parzialmente nuvoloso, con una bassa probabilità di qualche precipitazione in pianura nella prima parte della giornata. Temperature in diminuzione in montagna, in aumento nei valori minimi in pianura.