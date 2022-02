Il Meteo in Veneto: rinforzo dei venti settentrionali, forti raffiche da domani

MeteoWeb

“Dalle ore centrali di lunedì 21 alla mattinata di mercoledì 23, rinforzo dei venti settentrionali. La fase più intensa sulle zone montane sarà martedì 22, con venti forti/molto forti in quota e forti raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulle zone pedemontane. Possibile qualche forte raffica sulla pianura occidentale e sulle zone pedemontane occidentali già nel pomeriggio di lunedì 21“: è quanto segnalano gli esperti meteo Arpav in relazione alla situazione attesa nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Domenica nuova temporanea ripresa della pressione con tempo stabile e soleggiato. Lunedì un veloce impulso perturbato interesserà la regione con nuvolosità irregolare e deboli precipitazioni sparse, intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali con episodi di Foehn. In seguito lo spostamento della depressione verso i Balcani riporterà condizioni di stabilità, ma continuerà a fare affluire forti correnti in quota da nord, con condizioni ancora favorevoli alla formazione di venti di Foehn che interesseranno la regione fino alla prima parte di mercoledì. Giovedì probabile lieve cedimento del campo anticiclonico con ingresso di correnti in quota un po’ più umide“.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti, specie tra Prealpi e Pedemontana; dalla sera ingresso di nubi alte. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature massime in ripresa anche marcata, salvo in alta quota dove risulteranno in calo. Venti in pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati, occidentali; sulla costa deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota venti moderati occidentali.

Domani condizioni di variabilità con spazi di sereno, anche ampi, alternati a nubi irregolari, a tratti consistenti, specie durante le ore centrali. Fino al primo mattino saranno probabili foschie/locali nebbie/nubi basse in pianura e qualche fondovalle.

Precipitazioni: Saranno probabili deboli precipitazioni sparse, specie sui settori montani (probabilità medio alta 50-75%), in particolare sulle Dolomiti, e settori centro-orientali della pianura. Limite della neve oltre i 1200/1400m.

Temperature: In calo, salvo sui settori interessati da Foehn dove i valori potranno risultare stazionari o in aumento.

Venti: A partire dalle ore centrali intensificazione dei venti da nord-ovest in quota che risulteranno anche forti, molto forti in serata; episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane e sulla pianura occidentale. In pianura venti in prevalenza moderati occidentali sui settori centro-meridionali, deboli variabili altrove.

Mare: Poco mosso.

Martedì 22 soleggiato con ottima visibilità, salvo sui settori dolomitici più settentrionali che saranno interessati da nuvolosità irregolare, specie al mattino. Possibile qualche tratto di nuvolosità medio-alta nel pomeriggio in pianura.

Precipitazioni: Probabile neve burrascosa sulle Dolomiti più settentrionali oltre i 1000 m (probabilità medio-alta 50-75%).

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione, in aumento sui settori interessati da Foehn; massime in marcato aumento, con valori superiori alla media del periodo in pianura, in calo in quota.

Venti: Clima ancora ventoso in quota per venti forti/a tratti molto forti dai quadranti settentrionali; frequenti episodi di Foehn in qualche fondovalle, sulla Pedemontana e a tratti anche in pianura.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 23 tempo stabile e in prevalenza soleggiato con buona visibilità anche in pianura. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione; massime in aumento in montagna, in lieve calo in pianura. Fino al mattino in quota venti forti da nord, in successiva attenuazione, in mattinata saranno ancora probabili episodi di Foehn sulla Pedemontana e localmente in pianura.

Giovedì 24 cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per frequente passaggio di nubi alte; durante le ore più fredde probabili foschie/locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Venti in pianura deboli dai quadranti orientali, a tratti moderati sulla costa; in quota moderati/tesi da sud-ovest.