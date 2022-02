Il Meteo in Veneto: rinforzo di venti dai quadranti settentrionali

MeteoWeb

“Tra il tardo pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato venti di Bora a tratti forti su costa/pianura limitrofa e pianura centro-meridionale con i fenomeni più intensi su costa centro-meridionale e pianura sud-orientale; in quota venti settentrionali a tratti forti con probabili raffiche di Foehn anche in alcuni fondovalle o altopiani e localmente sulla pedemontana, tra la serata di venerdì e il pomeriggio/sera di sabato“: è quanto segnalano gli esperti meteo di Arpa Veneto in relazione alla situazione prevista nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, Arpav spiega: “A inizio periodo giunge da nord una saccatura d’aria fredda in quota, che innesca una temporanea fase un po’ variabile con qualche possibile modesta precipitazione fino a venerdì sera, ma soprattutto richiama un temporaneo rinforzo di venti dai quadranti settentrionali e fa ritornare da sabato ampi spazi di sereno appena scalfiti da qualche temporaneo annuvolamento“.

Oggi tempo un po’ variabile, con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; possibilità di qualche modesta precipitazione sparsa, più che altro su pianura e Prealpi, con eventuali fiocchi di neve da quote dell’ordine dei 1000 m; in montagna, rinforzo di vento settentrionale soprattutto sulle Dolomiti con episodi di Foehn nelle valli; in pianura, temporaneo rinforzo di Bora specie sulla costa.

Domani cielo sereno, o al più temporaneamente poco nuvoloso, a parte qualche possibile modesto addensamento nelle prime ore sulle Dolomiti settentrionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento sulla bassa pianura, per il resto in moderato calo specie sulle zone interne.

Venti: In quota da forti a tesi, inizialmente da nord e poi da nord-est; nelle valli episodi di Foehn, intervallati a varie fasi di intensità debole e direzione variabile; in pianura prevalentemente nord-orientali, moderati sulla costa e a tratti sull’entroterra centro-meridionale, per il resto deboli.

Mare: Moto ondoso parecchio variabile; da quasi calmo sottocosta al litorale centro-settentrionale nelle ore centrali, a mosso al largo di quello meridionale nelle ultime ore.

Domenica 27 cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime prevarranno le diminuzioni, per le massime in montagna diffusi aumenti.

Venti: In quota, da moderati a tesi nord-orientali; nelle valli saranno ancora probabili alcuni episodi di Foehn, ma per il resto aumenteranno un po’ le fasi di intensità debole e direzione variabile; sulla costa nord-orientali, da moderati a tesi a sud e da deboli a moderati altrove; sull’entroterra pianeggiante in prevalenza deboli da nord-est, salvo qualche moderato rinforzo a sud ed una direzione più variabile nel pomeriggio.

Mare: A sud da mosso a poco mosso, a nord da poco mosso a quasi calmo.

Lunedì 28 cielo sulle Dolomiti generalmente sereno, altrove da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime prevarranno in quota gli aumenti e altrove le diminuzioni.

Martedì 1 cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche possibile fiocco di neve sulle zone montane nelle prime ore; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.