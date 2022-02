Il Meteo in Veneto: tempo stabile, attenuazione dei venti e sensibile rialzo termico in quota

MeteoWeb

“Da martedì la progressiva affermazione dell’anticiclone in espansione dall’Atlantico porterà tempo stabile, graduale attenuazione dei venti e sensibile rialzo termico in quota, con conseguente accentuazione dell’inversione termica. Da giovedì l’avvicinamento da nord di una nuova saccatura di aria fredda determinerà un arretramento dell’anticiclone sul Mediterraneo sud-orientale permettendo l’ingresso di correnti più umide. Venerdì il passaggio di un fronte freddo porterà nuvolosità con possibilità di qualche debole precipitazione in particolare dalla sera fino alle prime ore di sabato, in seguito deciso miglioramento con generale calo termico sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, al più poco nuvoloso per velature in serata, con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature in aumento in quota; altrove in calo. Venti in quota settentrionali in progressiva attenuazione fino a moderati; in pianura venti deboli variabili, salvo risultare in prevalenza deboli da ovest sui settori meridionali.

Domani tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità in montagna, in pianura nelle ore più fredde non si esclude qualche foschia o locale nebbia, specie dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento in montagna con valori particolarmente miti in quota, con forte inversione termica nelle valli nelle ore più fredde; in pianura pressoché stazionarie.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli/moderati da nord-ovest.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 10 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità irregolare sui rilievi prealpini dal tardo pomeriggio/sera. Ottima visibilità in quota, mentre in pianura e in Valbelluna saranno probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni in pianura; sulle zone montane pressoché stazionarie fino a metà giornata, poi in calo con minime raggiunte in serata in quota.

Venti: In quota moderati/tesi dai quadranti occidentali. In pianura deboli di direzione variabile con rinforzo di Bora in serata che risulterà anche tesa sulla costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Venerdì 11 condizioni di variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di qualche sporadica precipitazione, specie nel pomeriggio/sera. Probabili riduzioni della visibilità fino al primo mattino in pianura e in qualche fondovalle. Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna; massime in calo sulla pianura meridionale e sulle zone montane, in lieve aumento altrove. Rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali sulla pianura in serata con venti anche tesi sulla costa.

Sabato 12 possibile residua nuvolosità al primo mattino, poi in prevalenza sereno con ottima visibilità. Al mattino Bora moderata/tesa su costa e pianura orientale in successiva attenuazione. Temperature in generale diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.