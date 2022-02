Il Meteo in Veneto: tempo stabile, ben soleggiato in alta montagna

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico associato ad un’alta pressione sul Nord-Ovest dell’Africa estenderà la sua influenza sull’Europa centro-occidentale fino a venerdì, portando tempo stabile, ben soleggiato in alta montagna, dove giovedì sarà anche ventoso, più uggioso in pianura e nei fondovalle per presenza di nubi basse e nebbie nelle ore più fredde. Sabato il passaggio di una modesta saccatura di origine nord-atlantica porterà annuvolamenti e la possibilità di qualche pioggia soprattutto in pianura. Da domenica tempo nuovamente stabile, con intensificazione dei venti settentrionali lunedì“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in montagna cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura e nei fondovalle prealpini nubi basse alternate a schiarite, con intensificazione delle foschie e formazione di nebbie in serata. Temperature diurne in aumento in montagna, prevalentemente in calo in pianura. Venti in quota da nord-ovest, in intensificazione fino a forti anche molto forti in alta quota, in pianura, deboli, a tratti moderati, variabili, tendenti a disporsi da nord-est nel pomeriggio.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con probabili nebbie in pianura e nelle valli, nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in locale variazione. Massime in quota in diminuzione, in pianura prevalentemente in aumento.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, moderati/tesi, a tratti forti in alta quota; nelle valli variabili. In pianura deboli, temporaneamente moderati in prossimità della costa, da nord-est nella prima metà della giornata, in seguito variabili.

Mare: Poco mosso o quasi calmo sotto costa.

Sabato 19 cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso nella seconda parte della giornata, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità generalmente bassa (5-25%) di sporadiche deboli precipitazioni; verso sera probabilità medio-alta (50-75%) di fenomeni sparsi di modesta entità su pianura e costa meridionali. Possibile nevischio sopra i 1500 m.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, salvo in quota dove saranno in diminuzione. Massime in diminuzione.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali; nelle valli deboli variabili. In pianura in prevalenza nord-orientali deboli fino al pomeriggio, in moderata intensificazione verso sera.

Mare: Poco mosso, o mosso in serata.

Domenica 20 sereno o poco nuvoloso per velature, salvo residua variabilità prima dell’alba in pianura. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.

Lunedì 21 cielo sereno o poco nuvoloso in pianura; probabili maggiori addensamenti in montagna, soprattutto sulle Dolomiti. Probabili residue foschie/nebbie in pianura fino al mattino, con netto miglioramento della visibilità sulle zone occidentali a partire dalle ore centrali, quando l’intensificazione dei venti da nord-ovest in quota determinerà anche dei rinforzi di Foehn. Temperature minime prevalentemente in diminuzione, massime in aumento sulle zone meridionali ed occidentali, in calo altrove.