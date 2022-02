Il Meteo in Veneto: venti forti fino a giovedì, a tratti possibili raffiche di Föhn anche in alcune valli

MeteoWeb

“Fino alle prime ore di giovedì 3 venti settentrionali forti/molto forti sui rilievi, con raffiche anche molto significative specie in alta quota; a tratti possibili forti raffiche di Foehn anche in alcune valli; possibili rinforzi di Foehn anche sulle zone pedemontane, specie occidentali. Nel pomeriggio/sera di martedì 1 parziale attenuazione dei venti specie sulle Prealpi e nuova fase più intensa mercoledì 2, specie nella seconda parte della giornata“: è quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto in relazione alla situazione meteo attesa nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “almeno fino a sabato circolazione anticiclonica, seppur in attenuazione da venerdì. Proseguirà la fase siccitosa, le ultime precipitazioni degne di nota a livello regionale risalgono al 5-6 gennaio. Fino a mercoledì ventoso per Tramontana sui monti specie in quota con effetti favonici soprattutto nelle valli montane, ma anche sulla pianura specie con riferimento alle temperature“.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Sulle Dolomiti Settentrionali alternanza di nuvole e rasserenamenti con fiocchi di neve a tratti, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti ventoso per Tramontana specie in quota e a tratti anche nelle valli. Le temperature rispetto a lunedì e alla media in prevalenza saranno più alte, anche di molto nelle ore pomeridiane; in alta montagna più basse anche sensibilmente, con sensazione di freddo accentuata dalla Tramontana.

Domani sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti Settentrionali probabilità medio-bassa (25-50%) per qualche fiocco di neve a tratti, altrove assenti.

Temperature: Rispetto a martedì sulla pianura avranno andamento irregolare e sui monti saranno in aumento, con differenze anche sensibili; in prevalenza sopra la media anche di molto, sulla pianura valori notturni sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile. Sui monti molto forti frequentemente in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Giovedì 3 nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti Settentrionali probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti fino al mattino, altrove assenti.

Temperature: In aumento, salvo andamenti irregolari di pomeriggio sulla pianura; differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati; in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est fino al mattino. Sui monti fino al primo mattino molto forti in quota e a tratti anche nelle valli, poi in attenuazione fino a moderati/tesi in quota e deboli/moderati nelle valli.

Mare: Inizialmente calmo, nel corso della giornata moto ondoso in aumento, verso fine giornata anche mosso.

Venerdì 4 non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura nuvoloso, sui monti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno, sui monti con andamenti irregolari.

Sabato 5 non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in diminuzione col passar delle ore. Temperature senza variazioni di rilievo fino al mattino, in aumento di pomeriggio e in calo di sera con minime nelle ultime ore.