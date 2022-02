Il Meteo in Veneto: venti forti sui rilievi e raffiche di Foehn nelle valli

MeteoWeb

“Dalle ore centrali di lunedì 21 alla mattinata di mercoledì 23 rinforzo dei venti settentrionali. Fase più intensa tra le ore centrali di lunedì 21 e il pomeriggio di martedì 22: previsti venti forti/molto forti sui rilievi e a tratti forti raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulle zone pedemontane; possibile qualche forte raffica anche in pianura, specie a ovest, nel pomeriggio di lunedì“: è quanto segnalano gli esperti meteo di Arpa in relazione alla situazione meteo in Veneto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “lunedì un veloce fronte perturbato da nord interessa la regione con nuvolosità irregolare, qualche precipitazione sparsa e intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali. In seguito, fino a giovedì, la nuova espansione sul Mediterraneo occidentale del campo di alta pressione di origine atlantica, riporterà condizioni di stabilità con giornate in prevalenza limpide e serene, a tratti ancora ventose in quota e con buona escursione termica tra il dì e la notte. Venerdì possibile avvicinamento da nord-ovest di un nuovo impulso perturbato con nubi e probabilità di precipitazioni in aumento“.

Oggi iniziali condizioni di variabilità/instabilità con annuvolamenti irregolari associati a precipitazioni sparse, anche a carattere d rovescio od occasionale temporale specie tra pianura e costa, in trasferimento dalle zone montane/pedemontane alla pianura sud-orientale; in seguito crescenti schiarite a partire dalle zone montane fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in serata. Rinforzi di vento dai quadranti settentrionali con raffiche di Foehn anche forti su zone montane e pedemontane, in parziale estensione alla pianura.

Martedì 22 cielo in prevalenza sereno con ottima visibilità, salvo sui settori dolomitici settentrionali per annuvolamenti irregolari al mattino e in pianura per residue locali nebbie o nubi basse al primo mattino, specie verso la costa.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di neve burrascosa sulle Dolomiti settentrionali al mattino.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, salvo locali aumenti sui settori interessati da Foehn; massime in aumento, con valori moderatamente superiori alla media del periodo in pianura e in qualche valle prealpina, in calo in quota.

Venti: In montagna clima ancora ventoso in quota al mattino per venti tesi dai quadranti settentrionali, a tratti forti o molti forti in alta quota, con qualche episodio di Foehn in alcuni fondovalle, dal pomeriggio in attenuazione almeno alle quote medio-basse; in pianura venti al mattino a tratti moderati con locali rinforzi dai quadranti settentrionali, in rotazione dal pomeriggio dai quadranti meridionali e generalmente deboli/moderati.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 23 tempo stabile e in prevalenza soleggiato con cielo generalmente sereno, salvo temporanei annuvolamenti al mattino verso nord-est e buona visibilità anche in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature minime senza variazioni di rilievo o in ulteriore live diminuzione in pianura fino a valori diffusamente prossimi allo zero; massime in aumento in montagna, in lieve calo in pianura.

Venti: In montagna tesi o a tratti forti da nord al mattino, specie in alta quota con qualche episodio di Foehn in alcune valli dolomitiche, in generale attenuazione dal pomeriggio. In pianura venti generalmente deboli, in prevalenza dai quadranti settentrionali al mattino e da quelli orientali nel pomeriggio.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 24 cielo in genere poco nuvoloso per nubi alte con possibili foschie/locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde. Temperature senza variazioni di rilievo salvo contenute diminuzioni in quota. Venti in pianura deboli dai quadranti orientali, a tratti moderati sulla costa; in quota moderati da sud-ovest.

Venerdì 25 tempo da variabile al mattino a tratti perturbato nel pomeriggio/sera con nuvolosità in aumento e probabili precipitazioni, anche diffuse in pianura in serata, con limite delle nevicate in montagna intorno ai 1000m di quota. Temperature senza notevoli variazioni salvo diminuzioni in quota. Rinforzi Bora sulla costa e pianura limitrofa in serata.