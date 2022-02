Il Meteo in Veneto: venti settentrionali molto forti sui rilievi fino a domani

MeteoWeb

“Fino alle prime ore di giovedì 3 venti settentrionali forti/molto forti sui rilievi, con raffiche anche molto significative specie in alta quota; a tratti possibili forti raffiche di Foehn in alcune valli e possibili rinforzi di Foehn anche sulle zone pedemontane, specie occidentali“: è quanto segnalano gli esperti di Arpa Veneto in relazione alla situazione meteo attesa nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “prosegue l’antagonismo tra l’anticiclone delle Azzorre e la circolazione ciclonica d’aria più fredda che insiste sul lembo nord-orientale del continente europeo; vengono così richiamate correnti nord-occidentali in quota, che per la presenza della barriera alpina inducono sulla nostra regione solo temporanei annuvolamenti, con oscillazioni delle temperature, senza precipitazioni degne di nota“.

Oggi cielo sulle Dolomiti nuvoloso, sulle Prealpi centro-orientali da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, altrove sereno o poco nuvoloso; possibile a tratti qualche lieve nevicata sulle Dolomiti, tendente comunque a cessare entro fine giornata; vento forte da nord-ovest in quota, Foehn nelle valli e su parte della fascia pedemontana specie ad ovest.

Domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi specie nella prima parte della giornata; nelle ore più fredde, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità sulla bassa pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Variazioni di carattere locale, localmente anche di discreta entità.

Venti: In quota nord-occidentali, moderati in mattinata e per il resto tesi; nelle valli in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con probabili episodi di moderato Foehn specie all’inizio della giornata; in pianura a tratti deboli e più spesso moderati, prevalentemente dai quadranti orientali.

Mare: Inizialmente quasi calmo, poi sottocosta poco mosso e al largo da poco mosso a mosso.

Venerdì 4 cielo in pianura prevalentemente nuvoloso per nubi basse e foschie in sollevamento diurno, sulle Prealpi parzialmente nuvoloso, sulle Dolomiti perlopiù sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità al più bassa (5-25%) di occasionali pioviggini sulla bassa pianura nella seconda parte della giornata.

Temperature: Le minime in quota diminuiranno un po’, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura aumenteranno un po’ salvo locali leggere controtendenze sulla costa; massime in quota stazionarie o in leggero aumento, altrove in diminuzione.

Venti: In quota dapprima dai quadranti occidentali e poi da nord-ovest, tesi nelle prime ore tesi sulle Prealpi e nelle ultime ore sulle Dolomiti, per il resto moderati; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura inizialmente da moderati a deboli nord-orientali, poi deboli con direzione variabile.

Mare: Sottocosta da poco mosso a quasi calmo, al largo da mosso a poco mosso.

Sabato 5 cielo sereno o poco nuvoloso, a parte probabili locali nebbie o nubi basse in pianura e in qualche valle prealpina fino al primo mattino; precipitazioni assenti, salvo al più occasionali pioviggini nelle primissime ore a sud-est; temperature minime in calo a nord-est, stazionarie o in leggero aumento altrove; le temperature massime ad alta quota caleranno in modo anche sensibile, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura aumenteranno salvo locali leggere controtendenze a sud-est.

Domenica 6 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi; durante le ore più fredde, probabile qualche locale nebbia sulle zone pianeggianti; precipitazioni assenti, salvo al più occasionale nevischio sulle Dolomiti settentrionali; rinforzi di vento da nord-ovest in quota; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui probabilmente spiccheranno diminuzioni delle minime in pianura e delle massime nelle valli prealpine.