Il NOIRLab e l’Osservatorio SKA condurranno insieme il nuovo Centro per l’interferenza delle costellazioni satellitari

Il NOIRLab di NSF e l’organizzazione intergovernativa SKA Observatory (SKAO), con sede nel Regno Unito, condurranno insieme il nuovo Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference.

“L’interferenza satellitare è un problema crescente per l’astronomia da terra e sono lieto che NOIRLab collaborerà con i nostri colleghi internazionali dell’IAU e con i nostri colleghi radiofonici dello SKAO per trovare soluzioni che soddisfino le esigenze della comunità scientifica e del industria satellitare“, ha affermato il presidente di AURA Matt Mountain. AURA gestisce NOIRLab nell’ambito di un accordo di cooperazione con la NSF. “Continuare a preservare un cielo buio e silenzioso è essenziale sia per l’astronomia che per sostenere la curiosità delle generazioni future, che trovano ispirazione semplicemente guardando in alto”.

L’Unione Astronomica Internazionale ha chiesto l’istituzione del centro nel 2021. La missione del centro è coordinare gli sforzi e unificare le voci della comunità astronomica globale per quanto riguarda la protezione del cielo buio e silenzioso dall’interferenza delle costellazioni satellitari. Il centro mira a riunire astronomi, operatori satellitari, autorità di regolamentazione e la comunità in generale e funge da ponte tra tutte le parti interessate per proteggere il cielo. Il centro si basa sulla grande quantità di lavoro svolto dalle due istituzioni ospitanti e dalla comunità astronomica internazionale, riconoscendo i vari interessi dei diversi osservatori in base alla lunghezza d’onda, alle normative esistenti e all’impatto previsto. Parte di questo lavoro è delineato in rapporti recenti come quello della conferenza SATCON2, i rapporti delle conferenze online Dark and Quiet Skies for Science and Society I e II (co-organizzate da UNOOSA, IAU e Spagna, con il supporto di NOIRLab e un documento in sala conferenze presentato alla 58a riunione del sottocomitato scientifico e tecnico (STSC) del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio esterno (COPUOS).

La visione del centro è quella di diventare la voce guida per le questioni astronomiche che riguardano la protezione del cielo buio e silenzioso dalle costellazioni satellitari e di fungere da hub di informazioni e risorse a cui qualsiasi gruppo di stakeholder potrà contribuire e che possono utilizzare a sostegno delle proprie attività.

Il personale del centro è distribuito in due sedi principali: Tucson, Arizona, USA, e Jodrell Bank, vicino a Manchester, Regno Unito. Il direttore è Piero Benvenuti, ex segretario generale della IAU, e i co-direttori sono Connie Walker (NOIRLab di NSF) e Federico Di Vruno (SKAO). Diverse organizzazioni si sono impegnate a fornire ulteriore supporto al centro.

Debra Elmegreen, presidente dell’IAU, osserva: “il nuovo centro è un passo importante per garantire che i progressi tecnologici non ostacolino inavvertitamente il nostro studio e la nostra fruizione del cielo. Sono fiducioso che i co-organizzatori del centro possano facilitare il coordinamento globale e riunire le competenze necessarie da molti settori per questo sforzo vitale”.