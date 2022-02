Il paradosso Sanremo: serve un tampone per fare il tampone

MeteoWeb

A Sanremo, se vuoi fare un tampone hai bisogno di aver fatto un tampone. Un paradosso, o quasi. Infatti, mentre l’Italia, tra gli ultimi in Europa, va verso un allentamento delle misure restrittive, nella città ligure è in vigore una norma che non è stata mai applicata altrove, nemmeno in pieno lockdown. Nella città dei fiori può infatti capitare che in meno due giorni tocchi farsi tre test uno dopo l’altro per non restare esclusi dal Festival.

Per accedere alla sala stampa occorreva infatti un tampone da casa, non più vecchio di 48 ore necessario però per entrare in un’area tamponi in una piazza della città. Se l’esito è negativo, il pass si sblocca ma solo per 72 ore al termine delle quali ovunque ci si trovi, arriva un messaggio sul telefonino che avverte come la libertà stia per scadere ed è necessario sottoporsi ad un nuovo tampone.

Ma non finisce qui. Per entrare nella dependance del Festival, la Nave di Costa Toscana, infatti, bisogna aver fatto un tampone molecolare e, solo se questo è negativo, è permesso accedere a un test rapido, in seguito al quale si può finalmente visitare l’imbarcazione.