Il piccolo caduto nel pozzo non è ancora stato salvato, la foto che circola sui social è una fake news

La stanno condividendo milioni di italiani, ma purtroppo è una fake news. Il piccolo Rayan, caduto in un pozzo in Marocco, non è ancora stato salvato, anche se i soccorritori ci sono molto vicini. Saranno probabilmente ancora necessarie poche ore prima che Rayan venga estratto. Lo ha affermato in serata un ingegnere impegnato nelle operazioni, parlando con l’emittente pubblica 2m. I lavori di scavo nel tunnel proseguono di centimetro in centimetro, con estrema cautela per il rischio di crolli. “Ottanta centimetri ci separano da Rayan, i perforatori stanno lavorando minuziosamente per evitare qualsiasi errore“, ha detto Mounir Al Jazouli, riferendosi a una progressione di 20 cm all’ora.

Intanto un’ambulanza, allestita per le cure di terapia intensiva, si è avvicinata all’ingresso del tunnel costruito per raggiungere il pozzo dov’è rimasto incastrato il bimbo di 5 anni. Il pozzo si trova a Bab Berrad, in una zona impervia sulle catene montuose del Rif, nella provincia di Chefchaouen nel Nord del Marocco. L’ambulanza potrebbe accompagnare il piccolo in un’area vicina dove è in attesa un elicottero che lo potrebbe trasportare all’ospedale di Tetouane, a 120 chilometri di distanza.

Intanto sui social, in Italia in particolare, stanno circolando un video e una foto che in molti hanno condiviso con gioia scrivendo “Rayan è stato liberato”, ma purtroppo non è così. Il bambino in foto (in alto) è un bimbo siriano salvato nel maggio 2021 dalle macerie seguite ad un bombardamento.

Ci auguriamo di poter condividere presto la notizia reale del salvataggio del piccolo Rayam.