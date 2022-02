Croazia, il Ponte di Pelješac (Sabbioncello) unisce la penisola alla terraferma: è il più lungo del Paese – FOTO

MeteoWeb

Il 28 luglio 2021, è stato completato il Ponte di Peljesac (Sabbioncello in italiano), che collega la penisola croata di Peljesac con il resto del Paese. Il ponte, di tipo strallato e lungo 2,4km, è stato dichiarato un progetto di eccezionale importanza strategica per la Croazia, perché consentirà ai conducenti di evitare una deviazione in Bosnia collegando l’isolata penisola con la terraferma, in particolare Komarna sulla terraferma con Brijesta. In quanto iconico progetto della Belt and Road Initiative (BRI), costruito da China Road and Bridge Corporation (CRBC), è considerato una svolta nella cooperazione Cina-Croazia e un esempio di cooperazione Cina-Croazia-UE.

Il ponte, costituito da 165 sezioni metalliche, dovrebbe far parte dell’autostrada adriatico-ionica, che partendo da Trieste attraverserà l’intera costa dell’Adriatico orientale per giungere in Grecia. La struttura da 400 milioni di euro collega Spalato e Dubrovnik e porta “grandi benefici al turismo, al commercio e rafforza la coesione territoriale della regione della Dalmazia meridionale“, secondo la Commissione europea, che ha stanziato 357 milioni di euro dal suo Fondo di Coesione.

In discussione da 20 anni, il progetto del ponte ha attirato obiezioni da parte della Bosnia Erzegovina, preoccupata che avrebbe limitato le dimensioni delle navi che entravano a Neum, il suo unico porto. Di conseguenza, l’impalcato del ponte è stato sollevato da 35 a 55 metri e i montanti sono stati posti ad almeno 200 metri l’uno dall’altro. Il ponte ha due carreggiate con quattro corsie (due per ciascun senso di marcia) ed è largo 21,5 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Con la sua estensione di 2.404 metri, è il più lungo ponte in Croazia ed il più grande singolo investimento infrastrutturale nella storia del Paese.

L’apertura del Ponte di Peljesac è prevista per giugno 2022: tutte le strade di accesso saranno completate entro la metà dell’estate del 2022.