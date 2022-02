Il tunnel e il ponte più alti al mondo: 2 progetti record in India [FOTO]

MeteoWeb

Sorgono in India due nuove infrastrutture da record: il tunnel di Atal e il Chenab Bridge, il ponte sospeso nel Jammu e Kashmir.

Il tunnel, costruito nell’Himachal Pradesh, lungo l’autostrada Leh-Manali, è appena entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati come il più lungo del mondo sopra i 3.000 metri di altitudine. La galleria ha liberato dall’isolamento invernale causato dalla neve le località di Spiti e Lahaul, e abbreviato il viaggio di 4-5 ore, tagliando un percorso di 46 km.

Il Chenab Bridge è un ponte ferroviario, in fase di costruzione sul fiume Chenab, tra i villaggi di Bakkal e Kauri, nel territorio del Jammu e Kashmir: ha una sola campata, unica al mondo, sospesa a 359 metri di altezza su una gola. L’infrastruttura è progettata per resistere a venti fino a 266 km/h ed è dotata di requisiti antisismici: può resistere a terremoti fino a magnitudo 8.