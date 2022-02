Covid, in Israele il governo discute restrizioni future: addio al Green pass dal 1° marzo

MeteoWeb

Il sistema israeliano del Green Pass non sarà più esteso dopo il 1° marzo, quando l’attuale normativa straordinaria scadrà. Lo ha annunciato questa mattina il primo ministro Naftali Bennett in una discussione sul futuro delle restrizioni del coronavirus in Israele. La discussione si è concentrata sui passi che Israele compirà ora che l’onda Omicron ha superato il suo picco, al fine di mantenere un normale andamento della vita quotidiana, rimanendo allo stesso tempo vigile in preparazione di eventuali future ondate di COVID-19 .

“Siamo stati il ​​primo Paese a chiudere i propri confini a Omicron, quindi è giunto il momento di iniziare a ridurre gradualmente le restrizioni. Per quanto mi riguarda, dobbiamo prepararci presto per la fine delle restrizioni“, ha affermato Bennett nelle sue osservazioni all’inizio della sessione. Sebbene le restrizioni del Green Pass siano state gravemente ridotte nelle ultime settimane, ora saranno completamente rimosse, sebbene un aspetto di esse, ovvero la necessità di eseguire un test antigenico all’ingresso delle case di cura, rimarrà.

Prima della discussione, e dopo l’annuncio di mercoledì che le restrizioni all’aeroporto Ben-Gurion sarebbero state in gran parte ridotte, il ministro Nachman Shai ha scritto una lettera a Bennett, chiedendo che fosse effettuato un aggiornamento urgente dell’attuale politica di vaccinazione israeliana per i turisti, che impedisce a molti bambini dall’entrare nel paese.

“I bambini di età superiore a un anno che non hanno la cittadinanza israeliana sono tenuti a dimostrare la vaccinazione e/o la guarigione per poter entrare in Israele. Questa politica impedisce alle famiglie, sia di ebrei che di non ebrei, di entrare in Israele con i loro figli poiché non è disponibile in tutto il mondo un vaccino per i bambini sotto i cinque anni”, ha scritto. “In preparazione per la Pasqua, vi invito ad aprire più completamente i cancelli di Israele e consentire immediatamente a qualsiasi famiglia che spera di riunirsi attorno al tavolo dei Seder in Israele l’opportunità di farlo. Abbiamo la capacità di stabilire un quadro a lungo termine che consentirà l’ingresso in Israele garantendo nel contempo la salute pubblica“.

Mercoledì in Israele sono stati registrati circa 21.152 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di ritorno positivo del 19% per i 111.273 test PCR e antigeni effettuati durante la giornata, ha mostrato un aggiornamento del ministero della Salute di giovedì mattina. Il numero dei pazienti gravi continua a diminuire, scendendo a 886 dai 911 del giorno precedente. Dei casi gravi, 322 sono considerati critici, con 263 persone intubate e altre 28 su macchine ECMO. Dall’inizio della pandemia in Israele sono stati registrati 9.710 decessi legati al coronavirus.

Molti ospedali stanno ancora operando al di sopra della capacità a causa dello sforzo che è stato loro imposto dall’onda Omicron, con 2.219 operatori ospedalieri ancora in isolamento, inclusi 350 medici e 657 infermieri. Tuttavia, i casi ospedalizzati stanno iniziando a diminuire, con 2.064 pazienti con coronavirus attualmente ricoverati in ospedale a partire da giovedì mattina.

Come risultato della diminuzione del carico di lavoro, il Wolfson Medical Center di Holon ha chiuso uno dei numerosi reparti di coronavirus, ha riferito N12. Tuttavia, cinque ospedali in tutto il paese operano ancora con una capacità superiore al 100%, incluso l’ospedale Ichilov di Tel Aviv, che ha raggiunto la capacità del 111%.