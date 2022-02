“In Italia sono tornati i fascisti”: la gestione pandemica ‘nostrana’ descritta dal Wall Street Journal e dall’economista Steve Hanke

MeteoWeb

“L’Italia continua a schioccare più forte la frusta fascista. Già esclusi da ristoranti, palestre, trasporti locali e altro, gli italiani non vaccinati di età pari o superiore a 50 anni inizieranno a dover affrontare € 100 di multa a partire dal 15 febbraio. Sì, i fascisti sono tornati“. E’ quanto scrive su Twitter l’economista statunitense, Steve Hanke, postando il link di un articolo del Wall Street Journal dal titolo emblematico: “In Italia, niente Dolce Vita per i non vaccinati”.

“Poiché i viaggi e altre restrizioni si inaspriscono per gli italiani che non vengono vaccinati contro il Covid-19, le soluzioni alternative includono il volo all’estero per raggiungere una destinazione nazionale”, si legge nell’articolo che mette dunque in evidenze le incongruenze e i paradossi del sistema Green pass in Italia. “L’Italia voleva rendere la vita difficile alle persone che si rifiutavano di vaccinarsi contro il Covid-19. Sta funzionando“, si legge ancora.

“I non vaccinati sono esclusi da caffè, ristoranti, cinema, hotel, fiere, palestre e quasi tutti gli altri spazi chiusi aperti al pubblico. Sono vietati anche voli nazionali, traghetti, treni e trasporti pubblici locali, così come gli impianti di risalita”. “Se chiedi un cibo da asporto, tutti ti guardano male perché sanno che non sei vaccinato“, conclude amaramente l’articolo che ha in poche ore ha già fatto il giro del mondo, restituendo una pessima immagine del nostro paese.