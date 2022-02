Incendi e siccità in Australia: i koala diventano specie a rischio in 3 Stati

MeteoWeb

L’Australia ha ufficialmente dichiarato i koala una specie “a rischio” in diversi stati lungo la costa orientale, in New South Wales, Australian Capital Territory e Queensland, riconoscendo in tal modo che i marsupiali sono a rischio sopravvivenza a causa di incendi, siccità e malattie, nel tentativo di alzare il livello di protezione per gli animali.

Gli esperti ritengono che la popolazione dei koala sia declinata negli ultimi due decenni nell’Australia orientale e adesso la specie si avvia verso l’estinzione.