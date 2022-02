Incendi in Piemonte: ancora in fiamme i boschi dell’alta Valsesia, chiesto l’intervento del Canadair

MeteoWeb

Ancora in fiamme i boschi sulle montagne di Rimella, in alta Valsesia, in provincia di Vercelli: un vasto incendio sta divampando dal pomeriggio di ieri. Questa mattina “la situazione purtroppo risulta peggiorata,” ha spiegato in un post su Facebook il sindaco Riccardo Peco. “Si è sollecitato l’intervento del canadair e l’invio di altri uomini“.

Alimentato da vegetazione secca e vento, il rogo avanza su più fronti, complicando le operazioni dei Vigili del Fuoco e dei volontari.

Un primo fronte, nella zona del Piano delle Formiche, è stato circoscritto grazie al lavoro dei volontari, mentre i Vigili del Fuoco sono al lavoro sulla pista per Scarpiola.