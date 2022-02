Incendi in Piemonte e Liguria: ancora in fiamme i boschi delle Valli di Lanzo e in Val Fontanabuona

MeteoWeb

Non solo tetti divelti e alberi abbattuti, con il forte vento di Foehn che ieri ha investito il Nord Italia è tornato anche l’incubo incendi.

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del vasto rogo che da ieri divampa nei boschi tra Cafasse, Germagnano e Lanzo, nel Torinese. Le attività si concentrano in particolare sul Monte Basso.

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’Aib.

A scopo precauzionale sono state evacuate 3 abitazioni.

Questa mattina sono intervenuti anche i canadair per domare l’incendio divampato ieri pomeriggio sul monte Ramaceto, nell’entroterra di Genova, in Val Fontanabuona.

I vigili del fuoco e i volontari hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, alimentate dal forte vento. Il fronte del rogo è di un chilometro e mezzo.