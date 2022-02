Incendio a bordo di una nave nello Stretto di Messina: in fiamme container carico di batterie al litio

MeteoWeb

Vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e Messina sono stati impegnati nelle acque dello Stretto per un incendio divampato a bordo di una nave: le fiamme, che avevano interessato un container carico di batterie al litio, sono state rapidamente confinate, evitando il coinvolgimento degli altri cassoni.

Una volta scortato il natante con una motobarca del Corpo nazionale al porto di Gioia Tauro (RC), sono proseguite le lunghe operazioni di spegnimento. Le operazioni di bonifica sono in corso.

Non sono segnalati danni a persone.