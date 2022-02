Ancora incendi in Piemonte: bruciano i boschi di Chianocco, in Val Susa – FOTO

MeteoWeb

La severa siccità che colpisce il Piemonte in questa stagione invernale favorisce il propagarsi degli incendi. Brucia ancora la Val Susa. In particolare, i Vigili del Fuoco sono impegnanti da questo pomeriggio nell’operazioni di spegnimento di un rogo alle Combette di Chianocco, borgata Pavaglione, nel Torinese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sul posto anche i volontari e le squadre Aib.

Si tratta dell’ennesimo incendio scoppiato sulle alture piemontesi negli ultimi giorni. Alcuni di questi, come il rogo che ieri ha interessato Givoletto, sarebbero di natura dolosa secondo i Vigili del Fuoco, il cui intervento viene reso difficoltoso, oltre che dalla siccità, anche dal vento.