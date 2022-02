Ancora incendi in Piemonte: rogo a Rimella, Vigili del Fuoco a lavoro nel Vercellese – FOTO

MeteoWeb

Ancora incendi in Piemonte. Questa volta ad essere colpito è il Vercellese, con il rogo divampato in località Rimella. Dal primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Varallo Sesia con le squadre volontarie dei distaccamenti di Cravagliana e Alagna, stanno intervenendo contro l’incendio boschivo. “Purtroppo dopo i devastanti incendi dei primi giorni di questa settimana, ora il pericolo si è spostato a Rimella”, si legge in un post su Facebook del Corpo AIB Piemonte (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

L’incendio è ancora in corso e le squadre sono tuttora al lavoro.