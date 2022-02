Incendio alla raffineria Api di Falconara: alta colonna di fumo nero, “fiamme sotto controllo” [FOTO]

MeteoWeb

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in mattinata dall’interno della raffineria Api di Falconara marittima, in provincia di Ancona: nel sito si è sviluppato un rogo scaturito da una pompa di carica dell’impianto di Cracking termico, ha spiegato in una nota dall’amministrazione comunale riportando fonti dell’azienda. “Non si registrano feriti e le fiamme sono sotto controllo“, è stato precisato, “l’incendio è classificato di categoria 1 e ha fatto scattare la fase di preallarme. Gli addetti stanno domando le fiamme“.

Sul posto anche 118, polizia e carabinieri per tutte le verifiche e gli accertamenti del caso. Anche gli addetti dell’Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) erano già presenti per un sopralluogo quando si sono propagate le fiamme.