Incendio Euroferry Olympia: il traghetto verrà trainato verso il porto greco di Astakos

La nave Euroferry Olympia, il traghetto andato in fiamme venerdì scorso poche miglia a nord di Corfù, verrà trainato verso un porto sulla costa greca occidentale dove proseguire le ricerche dei 10 dispersi in condizioni di sicurezza: la compagnia armatrice Grimaldi ha reso noto che il porto indicato dalle autorità greche è quello di Platygiali, Aitoloakarnania, ad Astakos.

I media greci riferiscono che i vigili del fuoco non possono più proseguire in mare aperto le operazioni di ricerca e soccorso sul relitto, e per tale motivo hanno richiesto il trasferimento della nave in un porto sicuro.

L’incendio a bordo è stato completamente spento, ma ci sarebbero ancora fumi densi e pericolosi.