Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: il capitano ordina l’evacuazione dei passeggeri [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Un incendio è divampato su una nave di linea battente bandiera italiana nel Mar Ionio con a bordo 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio, mentre viaggiava tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi.

L’incidente si è verificato al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra la Grecia e l’Albania. Al momento non sono segnalate vittime.

Il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave e sul posto sono state inviate tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera, riferisce AFP.

La nave è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo e allo stato non risultano feriti: lo apprende l’ANSA da fonti della Guardia costiera italiana, che fin dal primo momento dell’incidente è stata in contatto con quella greca, che ha coordinato i soccorsi.

La Guardia costiera greca si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari. Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della Guardia costiera greca, anche una unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.

Tutte le persone a bordo sono in salvo sull’isola greca di Corfù. Un passeggero sarebbe stato colto da un lieve malore.

Le cause dell’incendio non sono ancora note ed è stata aperta un’indagine: secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. L’equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l’incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l’impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave.

L’Unità di crisi di Grimaldi Lines è riunita per seguire l’evolversi della situazione: la compagnia armatrice sta valutando come condurre le operazioni di recupero della nave.