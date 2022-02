Incendio Traghetto Euroferry Olympia: trovato vivo uno dei passeggeri dispersi, “per fortuna sono vivo”

MeteoWeb

Una buona notizia giunge dal mare al largo di Corfù, tra Italia e Grecia: uno dei passeggeri dispersi a bordo dell’Euroferry Olympia della Grimaldi, il traghetto andato a fuoco due giorni fa, è stato trovato vivo. Lo ha riferito la guardia costiera greca all’Afp. Il superstite è stato avvistato a poppa della nave e ha preso contatto con i soccorritori, come hanno spiegato le autorità, senza fornire per ora ulteriori dettagli.

L’uomo è stato soccorso e tratto in salvo, come conferma la tv greca Skai, che mostra una foto del sopravvissuto mentre scende dalle scalette della nave per raggiungere i soccorritori. La notizia, riferisce l’emittente televisiva greca, è stata confermata dal Ministro della Navigazione, Yiannis Plakiotakis. “Per fortuna sono vivo“. Sono queste le prime parole dette dal sopravvissuto. L’uomo avrebbe detto anche ai soccorritori di aver sentito altre voci sul traghetto. Sarebbe in buona salute ed è stato portato in ospedale per controlli. La guardia costiera greca ha espresso un cauto ottimismo sull’ipotesi di poter salvare altre persone. Le persone date per disperse in base alla lista dei passeggeri erano 12.

Le autorità sperano che il sopravvissuto, 21enne bielorusso, possa dare informazioni sugli altri 11 dispersi che potrebbero essere prigionieri nel traghetto dal quale stamane usciva ancora un denso fumo.