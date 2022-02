Incredibili nevicate in Nepal, Simone Moro: “ha smesso di nevicare, ma a giorni dovrebbe ricominciare” – FOTO

MeteoWeb

“Finalmente ha smesso di nevicare e possiamo capire l’intensità delle nevicate fatte. Purtroppo stanno arrivando le previsioni di Karl Gabl che preannunciano di nuovo nevicate già dalla sera del 8. Vedremo“. E’ quanto scrive l’alpinista Simone Moro sulla propria pagina Facebook postando le foto scattate in Nepal, sul Manaslu in Gorkha, visibili nella gallery scorrevole in alto. Uno spettacolo mozzafiato, ma che mette a dura gli alpinisti.

Simone Moro è l’unico alpinista della storia ad avere raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa stagione invernale: il Shisha Pangma (8.027 m), il Makalu (8463 m), il Gasherbrum II (8.035 m) e il Nanga Parbat (8126 metri). È salito sulla vetta di otto dei quattordici 8000 m ed è arrivato quattro volte in cima all’Everest (8.848 m).