Influenza: epidemia conclusa, in totale colpiti 4,1 milioni di italiani

MeteoWeb

Secondo quanto emerge dal bollettino della rete Influnet, il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7-13 febbraio, si è concluso il periodo epidemico delle sindromi simil-influenzali. La curva epidemica è scesa sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 casi per mille assistiti. Nell’ultima settimana i casi stimati sono circa 171.000, per un totale di circa 4.105.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

L’Istituto ha sottolineato inoltre come la maggior parte dei casi di sindrome simil-influenzale segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quelli influenzali la cui circolazione si è mantenuta bassa e di tipo sporadico per tutta la stagione.

In tutte le fasce di età l’incidenza è in calo tranne che nei bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui si mantiene stabile. In tutte le Regioni l’incidenza è sotto la soglia basale, tranne in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia e Sicilia. Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.

Il bollettino ha anche evidenziato che si osserva una circolazione limitata dei virus influenzali sul territorio nazionale. Nel complesso, dall’inizio della stagione, sono stati identificati 84 virus influenzali (79 di tipo A e 5 di tipo B). Nell’ambito dei virus A, il sottotipo H3N2 è prevalente.