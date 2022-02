Forti piogge provocano inondazioni ad Haiti: migliaia di case allagate, morti e dispersi – VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno causato estese inondazioni in gran parte di Haiti, colpendo almeno 20 comuni. Le autorita’ haitiane riferiscono di oltre 2.500 case allagate e altre tre completamente distrutte. Il maltempo si e’ abbattuto in particolar modo a Cap-Haitien, la seconda citta’ piu’ grande del Paese con piu’ di 300mila abitanti dove molti quartieri sono stati invasi dall’acqua (vedi video in fondo all’articolo).

“Non siamo ancora riusciti a valutare i danni”, precisa la Protezione Civile nel suo ultimo rapporto sulla situazione. Le inondazioni hanno provocato, inoltre, almeno 3 vittime e una persona dispersa. Secondo quanto rende noto il direttore della Protezione Civile, le vittime sono state identificate nel dipartimento nord-ovest.