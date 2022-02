Inondazioni in Australia, Brisbane nella morsa del maltempo: casa galleggiante si schianta contro un molo [VIDEO]

MeteoWeb

Piogge e inondazioni stanno assediando da giorni il Queensland e si stanno spostando nel New South Wales. Centinaia di case e aziende sono state allagate o sono a rischio, 6 persone sono morte e una è dispersa.

Le precipitazioni torrenziali hanno colto alla sprovvista i residenti di Brisbane.

Tanta paura nelle scorse ore per uno skipper su una casa galleggiante: l’uomo è riuscito a salvarsi quando la sua barca si è schiantata contro il nuovo terminal dei traghetti di Brisbane ed è affondata (immagini in calce, video di Matthew Porter).

Lo skipper si è aggrappato ai resti della casa galleggiante ed è stato successivamente messo in salvo dai soccorritori.