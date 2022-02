Drammatiche inondazioni in Ecuador: fiumi di fango invadono le strade di Quito, almeno 11 morti [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Inondazioni innescate da piogge torrenziali hanno provocato la morte di almeno 11 persone a Quito: lo ha confermato la Protezione civile ecuadoriana.

Fiumi d’acqua che trasportavano pietre e fango hanno invaso le strade della capitale spazzando via le auto e allagando le case.

Le forti piogge che hanno colpito l’Ecuador da Ottobre hanno già colpito 22 delle 24 province del Paese sudamericano, uccidendo almeno 18 persone e ferendone 24.

Lo scorso fine settimana, le intense precipitazioni hanno provocato frane che hanno danneggiato l’oleodotto di proprietà dell’azienda privata OCP Ecuador: uno sversamento di petrolio ha contaminato un’area protetta del Cayambe-Coca National Park, così come il fiume Coca, affluente del Rio Napo, nell’area amazzonica dell’Ecuador, secondo quanto confermato dal Ministero dell’Ambiente.

Esteso su un’area di oltre 4mila km quadrati, a un centinaio di km a nord-est della capitale Quito, il Cayambe-Coca National Park si trova tra 4 province, in una zona montuosa e di foreste pluviali nel bacino amazzonico, tra i 600 e i 5.790 metri sul livello del mare. Prende il nome da Cayambe, un vulcano, e Coca, che attraversa il suo territorio. I due fiumi Coca e Rio Napo sono fonte idrica per molte comunità, tra cui le popolazioni indigene.