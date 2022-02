Drammatiche inondazioni in Australia, un morto e 10 dispersi: 50 cm di pioggia in 24 ore, “non uscite di casa” [FOTO]

MeteoWeb

A causa delle piogge torrenziali che hanno causato alluvioni lampo nell’Australia orientale, al momento le autorità riportano una vittima e 10 dispersi. Lo stato di emergenza è stato diramato per tutta la costa del Pacifico.

Il corpo di un 60enne annegato è stato trovato in un’auto sommersa dall’acqua, nello Stato del Queensland: lo ha confermato in Parlamento il premier Annastacia Palaszczuk, descrivendo l’incidente come una “tragedia“.

In alcune parti dello Stato sono stati registrati quasi 50 cm di pioggia in 24 ore, costringendo a chiusure stradali e determinando il caos nei trasporti.

I servizi di emergenza hanno ricevuto oltre un centinaio di richieste di soccorso e squadre di sommozzatori sono state inviate sul posto per assistere decine di residenti rimasti bloccati.

La polizia ha invitato la popolazione a non uscire di casa, se non in caso di estrema necessità, per evitare di essere sorpresi da inondazioni improvvise di strade e ponti.

Le precipitazioni insistenti hanno colpito anche il New South Wales, e alcune zone di Sydney.

Secondo il prestigioso Bureau of Meteorology, dopo diversi anni di siccità e incendi boschivi aggravati dai cambiamenti climatici, dell’Australia orientale sta vivendo un’estate straordinariamente piovosa, conseguenza del fenomeno climatico La Niña, che aumenta le probabilità di cicloni tropicali al largo della costa pacifica dell’Australia e determina precipitazioni superiori alla media.