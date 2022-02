Integratore alimentare richiamato dal mercato per contaminazione: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per integratore alimentare contaminato da ossido di etilene. Si tratta nello specifico del prodotto Bamboo da 60 capsule, a marchio Kos srl. I lotti richiamati sono i n° 6698 e 7533, con date di scadenza 12/2023 e 07/2024. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di ossido di etilene + 2-cloro-etanolo nella Materia Prima Bambusa arundinacea E.S.“.