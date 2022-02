La NASA sceglie Lockheed Martin: costruirà un razzo che porterà sulla Terra campioni da Marte

MeteoWeb

La NASA ha assegnato un contratto alla Lockheed Martin Space di Littleton, in Colorado, per la costruzione del Mars Ascent Vehicle (MAV), un razzo piccolo e leggero che consentirà a campioni di roccia, di sedimenti e di atmosfera di partire dalla superficie del Pianeta Rosso. Il contratto porta la NASA un passo avanti verso il primo viaggio robotico di andata e ritorno per portare campioni in sicurezza sulla Terra attraverso il Mars Sample Return Program.

“Questa impresa rivoluzionaria è destinata a ispirare il mondo quando la prima missione robotica di andata e ritorno recupererà un campione da un altro pianeta, un passo significativo che alla fine aiuterà a inviare i primi astronauti su Marte,” ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “L’investimento americano nel nostro programma Mars Sample Return soddisferà un obiettivo prioritario della scienza planetaria e dimostrerà il nostro impegno per le partnership globali, assicurando che la NASA rimanga un leader nell’esplorazione e nella scoperta“.

Destinato a diventare il primo razzo lanciato da un altro pianeta, il MAV è una parte cruciale di una missione il cui scopo è recuperare campioni raccolti dal rover Perseverance della NASA e portarli sulla Terra per uno studio avanzato. Il Sample Retrieval Lander della NASA, un’altra parte importante della campagna, porterebbe il MAV sulla superficie di Marte, atterrando vicino o nel cratere Jezero per raccogliere i campioni raccolti da Perseverance. I campioni verrebbero poi restituiti a un lander , che fungerà da piattaforma di lancio per il MAV. Con il contenitore del campione protetto, il MAV potrà quindi partire.

Una volta raggiunta l’orbita di Marte, il contenitore verrebbe catturato da un veicolo spaziale Earth Return Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea equipaggiato con il Capture, Containment, and Return System della NASA. Il veicolo spaziale dovrebbe portare i campioni sulla Terra in modo sicuro tra l’inizio e la metà degli anni ’30.

“L’impegno per il Mars Ascent Vehicle rappresenta un passo iniziale e concreto per definire i dettagli di questo ambizioso progetto non solo per atterrare su Marte, ma anche per decollare,” ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la scienza presso la sede centrale della NASA a Washington. “Ci stiamo avvicinando alla fine della fase concettuale per questa missione Mars Sample Return e i pezzi si stanno unendo per portare a casa i primi campioni da un altro pianeta. Una volta sulla Terra, potranno essere studiati con strumenti all’avanguardia troppo complessi per essere trasportati nello Spazio“.

Portare campioni sulla Terra è un’operazione complicata e MAV deve affrontare alcune sfide complesse di sviluppo. Deve essere abbastanza robusto da resistere al duro ambiente di Marte e abbastanza adattabile da funzionare con più veicoli spaziali. Inoltre deve essere sufficientemente piccolo da poter stare all’interno del Sample Retrieval Lander.

Il lancio del Sample Retrieval Lander è previsto non prima del 2026 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Lockheed Martin Space fornirà più unità di test MAV e un’unità di volo. Il lavoro nell’ambito del contratto include la progettazione, lo sviluppo, il test e la valutazione del sistema MAV integrato e la progettazione e lo sviluppo dell’attrezzatura di supporto a terra del razzo.

Il contratto MAVIS (Mars Ascent Vehicle Integrated System) ha un valore potenziale di 194 milioni di dollari. Il periodo di adempimento inizia entro e non oltre il 25 febbraio e si estenderà per 6 anni.

La Mars Sample Return Campaign della NASA promette di rivoluzionare la nostra comprensione di Marte portando sul nostro pianeta campioni scientificamente selezionati per lo studio utilizzando gli strumenti più sofisticati in tutto il mondo. La campagna soddisferebbe un obiettivo di esplorazione del sistema solare, una priorità assoluta dagli anni ’70 e nelle ultime due indagini decennale planetarie della National Academy of Sciences.

Questa partnership strategica tra NASA ed ESA sarebbe la prima missione a di ritorno di campioni da un altro pianeta e il primo lancio dalla superficie di un altro pianeta. Si ritiene che i campioni raccolti da Perseverance durante la sua esplorazione di un antico delta fluviale rappresentino la migliore opportunità per rivelare i segreti dell’evoluzione di Marte, compreso il potenziale per la vita.